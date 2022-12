நாமினேஷன் free zoneக்கு தேர்வான போட்டியாளர்கள்.. இந்த வாரம் வெளியே செல்பவருக்கு இப்படி ஒரு ஆஃபரா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் அடுத்த வாரம் நாமினேஷனில் இருந்து பாதுகாக்கப்படும் போட்டியாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அதிலும் குறிப்பாக இந்த வாரம் டேஞ்சர் ஷோனில் இருக்கும் போட்டியாளர்களுக்கு இந்த ஆஃபர் கிடைத்திருப்பது ரசிகர்கள் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 contestants have been selected to be protected from nominations next week.Especially this week's Danger Show contestants who have received this offer has caused confusion among fans.