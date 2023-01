போட்டியாளர்களால் கோபத்தில் வெளியேறிய ரச்சிதா.. மைனாவும் இப்படி பண்ணுவாருன்னு எதிர்பார்க்கலையே?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இதுவரைக்கும் தன்னுடைய கோபத்தை வெளியே காட்டாமல் இருந்த ரச்சிதாவை போட்டியாளர்கள் அனைவரும் டார்கெட் செய்து கோபப்பட வைத்திருக்கின்றனர்.

இன்றைய 87 ஆவது நாளில் முதல் பிரமோவில் போட்டியாளர்கள் ஒரு சிலர் சேர்ந்து கொண்டு ரச்சிதாவை கோபப்படுத்த அந்த இடத்தில் இருந்து விலகி செல்லும் ரச்சிதாவிடம் இப்போதுதான் உண்மை முகம் வந்திருக்கிறது என்று பலரும் கலாய்த்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

ரச்சிதா இதுவரைக்கும் தன்னுடைய கோபத்தை வெளியே காட்டாமல் இருந்த நிலையில் இன்று முதல்முறையாக கோபத்தை காட்டி இருக்கும் போது இன்னும் ஒரு சில நாட்கள் இருக்கும் நிலையில் அவருடைய உண்மையான முகம் வந்துவிட்டது என்று ஏடிகேட் ரச்சிதாவை கலாய்த்து கொண்டிருக்கின்றார்.

English summary

Rachitha, who has not shown her anger so far in Bigg Boss Tamil Season 6, is being targeted and angered by all the contestants.Today on the 87th day of the first Promo, a few contestants joined Rachitha and left the place to anger Rachitha.While Rachitha has not shown her anger till now, today she is showing her anger for the first time, and Adigate is teasing Rachitha that her true face will come in a few days.