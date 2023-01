ஏடிகே பற்றி புட்டு புட்டு வைத்த அசல் கோலார்... கோபத்தோடு கிளம்பிய அந்த நபர்... எதிர்பாராத முடிவு!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் 94 வது நாளுக்கான முதல் பிரமோ வெளியாகி இருக்கிறது.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் மீண்டும் அசல் கோலார் மற்றும் ராபர்ட் மாஸ்டர் வந்திருக்கின்றனர்.

ஏடிகே பற்றி அசல் கோலார் பேசிய வார்த்தையை கேட்டு ஏடிகே கோபத்தோடு வெளியேறுகிறார்.

English summary

The first promo for the 94th day of Bigg Boss Tamil Season 6 is out.The Asal Kolar and Robert Master are back in the Bigg Boss house.ADK leaves in anger after hearing what the Asal Kolar has said about ADK.