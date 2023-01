தனலட்சுமி சொன்னது பொய்யா? லைவ் வராத காரணம்!? ஆதாரத்தை வெளியிட்டு சீண்டும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய தனலட்சுமி தான் இரண்டு வாரம் லைவ் வராத காரணத்தை பற்றி கூறியிருக்கிறார். அதை குறித்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

தனலட்சுமி தன்னுடைய கைகளில் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியின் லாவோவை டாட்டூ போட்டு இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை முழுமையாக அனைத்து எபிசோடுகளையும் பார்த்துவிட்டு தான் தனலட்சுமி ரசிகர்களிடம் பேச வேண்டும் என்று காத்திருந்தார் என ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

விக்ரமனை பற்றி "அந்த" வார்த்தை கூறிய தனலட்சுமி.. எல்லாம் அதுக்காக தானா? வறுத்தெடுக்கும் ரசிகர்கள்

English summary

Dhanalakshmi, who left Bigg Boss Tamil Season 6, has revealed the reason behind not appearing live for two weeks. Netizens are raving about it.Dhanalakshmi has tattooed Lao from Bigg Boss Tamil Season 6 on her arms.Fans are saying that after watching all the episodes of Bigg Boss show, Dhanalakshmi was waiting for her to talk to the fans.