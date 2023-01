பிக் பாஸ் 6 கிராண்ட் பினாலே: குயின்சி, மணிகண்டனின் எதிர்பார்க்காத பெர்பார்மன்ஸ்? லீக் ஆன தகவல்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் நாளை கிராண்ட் பினாலே நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாக இருக்கிறது.

இந்த நிலையில் கிராண்ட் பினாலே நிகழ்ச்சிக்கான சூட்டிங் இன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.

இதில் மணிகண்டன் மற்றும் குயின்சி இருவரும் டான்ஸ் ஆட இருக்கிறார்களாம்.

இந்த நிலையில் இவர்கள் இருவரும் என்ன பாடலுக்கு டான்ஸ் ஆடாக இருக்கிறார்கள் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

English summary

The grand finale of Bigg Boss Tamil Season 6 will be telecast tomorrow.Meanwhile, the shooting for the grand finale is going on today.Both Manikandan and Quincy are dancing in it.In this situation, the information about what song these two are dancing to has come out.