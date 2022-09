உண்மையா..?? பொய்யா..?? பிக் பாஸுக்கான அத்தனை பொருத்தமும் அம்சமாக இருக்கிறது

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:சமீபத்தில் பிக் பாஸ் 6 குறித்த ப்ரோமோ வெளியாகி உள்ளது.நிகழ்ச்சியை கமல் தான் தொகுத்து வழங்குவார் என்பது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது.

வழக்கம்போல் இந்த முறையும் பிக் பாஸ்6 நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள இருக்கும் போட்டியாளர்கள் குறித்த பட்டியல் இணையத்தில் றெக்கை கட்டி பறக்கின்றன. நிகழ்ச்சியில் யார்? யார்? கலந்து கொள்வார் என்பது நிகழ்ச்சியின் தொடக்க விழாவின் போது தான் உறுதியாக இதுவரை தெரிந்து உள்ளது. இருப்பினும் பார்ப்பதற்கு சுவாரசியமா சில நிகழ்ச்சி குறித்த அப்டேட்கள் சூடாக இணையத்தில் பரவி வருகிறது.

English summary

The list of Bigg Boss 6 contestants is doing the rounds on the internet. Who is on the show? who It is known for certain that he will participate only during the opening ceremony of the program. However, interesting to see some updates about the show are going viral on the internet.