நந்தினி செய்தது எனக்கே பிடிக்கவில்லை..கோபமாகத்தான் இருக்கிறது..பிறகு தான் நினைவு வந்தது கணவர் கூறியது

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் நந்தினி செய்த செயல் எனக்கே பிடிக்கவில்லை என்று பல தகவல்களை அவருடைய கணவர் யோகேஷ் கூறியிருக்கிறார்.

கடந்த வாரத்தில் கூட கமல் நந்தினிக்கு அட்வைஸ் கொடுத்திருந்த நேரத்தில் அவரைப் பற்றிய பல ரகசியங்களை கணவர் ரசிகர்களிடம் பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

புதன் தோறும் மக்கள் குறை தீர்ப்பு முகாம்! அதிகாரிகளுக்கு பறந்த ஆர்டர்! டிஜிபி சைலேந்திர பாபு அதிரடி!

English summary

Her husband Yogesh has told many things that Nandini did not like what she did in Bigg Boss Tamil Season 6.Even last week when Kamal gave advice to Nandini, her husband shared many secrets about her to the fans.