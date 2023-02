நான் கஷ்டத்தில் இருக்கும் போது ரச்சிதா எனக்காக வரவில்லை மைனா வருத்தம்..இதுதான் பிரச்சனைக்கு காரணமா?

ரச்சிதாவுக்கும் எனக்கும் ஆறு வருடங்களாக என்ன பிரச்சனை, எதனால் பேசவில்லை என முதல் முறையாக மைனா நந்தினி பேசியிருக்கிறார்.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு மைனா நந்தினி ரச்சிதாவை குறித்து பேசிய வீடியோவை ரசிகர்கள் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு முன்பே மைனா நந்தினியும், ரச்சிதா மகாலட்சுமியும் நல்ல தோழிகளாக இருந்து வந்தனர்.

ஆனாலும் சுமார் ஆறு வருடங்களாக இவர்களுக்குள் எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் இருந்திருக்கு அதற்கான காரணத்தை பற்றி மைனா பேசியிருக்கிறார்.

தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை விமர்சித்த அசீம் ரசிகர்..அசீமின் திருமண வாழ்க்கையை இழுத்து பதிலடி கொடுத்த காஜல்

English summary

Fans are sharing a video where Myna Nandini talked about Rachitha after Bigg Boss Tamil Season 6. Before Bigg Boss, Myna Nandini and Rachitha Mahalakshmi were good friends. However, Myna talked about the reason why they had no contact for about six years.