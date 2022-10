பிக்பாஸ்-6..ஜிபி முத்துவை அலேக்காக தூக்கிய போட்டியாளர்கள்..வந்து விழுந்த "வழக்கமான வார்த்தைகள்”

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் தமிழ் ஆறாவது சீசனில் ஜிபி முத்துவின் அலப்பறை தொடங்கி இருக்கிறது.

இந்த சீசனில் 20 போட்டியாளர்கள் கலந்து இருந்தாலும் அதிகமான ரசிகர்களை கொண்டிருப்பது ஜி பி முத்து தான்.

அதனாலேயே என்னவோ இவர் எப்போது ஃபார்முக்கு வந்து அவருடைய வழக்கமான தனி ஸ்டைல் பேச்சுகளை பேசுவார் என்று ரசிகர்கள் ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்தது நடக்க தொடங்கி விட்டது.

English summary

Bigg Boss 6 Tamil GP Muthu promo:In the sixth season of Bigg Boss Tamil which is being aired on Vijay TV, GP Muthu's show has started. Even though there are 20 contestants in this season, GP Muthu has the most fans. That's why the fans are eagerly waiting for when he will come back to form and speak his usual style talks.