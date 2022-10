வெளியேற்றப்பட்ட அசீம் மற்றும் விக்ரமன்.. கடைசி நேரத்தில் நடந்த ட்விஸ்ட்.. இணையத்தில் லீக்கான வீடியோ

Television

சென்னை: பிக் பாஸ் ஆறாவது சீசனில் இன்றைய முதல் ப்ரோமோவில் அசீம் மற்றும் விக்ரமனை விளையாட்டில் இருந்து வெளியேற்றி இருக்கின்றனர்.

நீயும் பொம்மை நானும் பொம்மை டாஸ்க்கில் போட்டியாளர்கள் தங்களுக்கு பிடிக்காத போட்டியாளர்களை வெளியேற்ற விட வேண்டும் என்று வெறித்தனமாக விளையாடி வருகின்றனர். இதில் இன்று அசீம் மற்றும் விக்ரமன் வெளியேற்றப்பட்டு இருக்கின்றனர்.

Bigg Boss Tamil Season 6: Azeem and Vikraman are eliminated from the game in today's first promo of Bigg Boss season six.You and Puppet Me are frantically playing the Puppet Task where the contestants have to evict the contestants they don't like. Today, Azeem and Vikraman have been evicted.