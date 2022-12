அந்த நபரிடம் மட்டும் ஏன் இப்படி நடந்துக்கிட்ட? ரச்சிதாவை திட்டிய அவருடைய அம்மா.. இதுதான் காரணமாம்?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் 80 வது நாளில் ஃப்ரீஸ் டாஸ்க் நடைபெற்று இருக்கிறது.

ரச்சிதாவின் சார்பாக அவருடைய அம்மா பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்திருக்கின்றனர்.

கடந்த வாரம் ஷிவின் உடன் ரச்சிதா சண்டை போட்டதை பற்றி அவருடைய அம்மா ரச்சிதாவை திட்டியிருக்கிறார்.

ஷிவினுக்கு கடைசியில் ஏமாற்றம்.. முகத்துக்கு நேராகவே திட்டிய உள்ளே வந்த நபர்..நினைத்தது நடக்கவில்லையே

English summary

Bigg Boss Tamil season 6 is on the 80th day of Freeze task.Her mother has entered the Bigg Boss house on Rachitha's behalf.Her mother scolds Rachitha about Rachitha's fight with Shivin last week.