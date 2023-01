வெற்றி பெற்ற அசீமிற்கு கூட இது கிடைக்கவில்லையே... ஆனால் விக்ரமனுக்கு கிடைத்த சப்போர்ட்!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் வின்னராக அசீம் தேர்வாகி இருக்கிறார்.

ரன்னராக யாரும் எதிர்பார்க்காத விதமாக விக்ரமன் தேர்வாகி இருக்கிறார்.

அசீம் வெற்றி பெற்ற பிறகும் அவருடைய வெற்றியை நெட்டிசன்கள் பலரும் கலாய்த்து கொண்டிருக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில் விக்ரமன் வெற்றி பெறாவிட்டாலும் அவருக்கு தொடர்ந்து அதிகமான ஆதரவு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது.

பிக் பாஸ் வின்னரான அசீம்... மேடையிலே அவமானங்கள்.. எல்லாம் வேஸ்ட்டா போச்சா? கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

English summary

Azeem has been selected as the winner of Bigg Boss Tamil Season 6.Vikraman has been selected as a runner in a way that no one expected.Even after Azeem's victory, many netizens are celebrating his success.Even though Vikraman did not win this stage, he continues to get more support.