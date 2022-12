பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் நடப்பது இதுதான்... அந்த விஷயத்தை கேட்டு வேதனையாக இருக்கிறது.. குமுறும் ஜனனி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த ஜனனி தற்போது உருக்கமாக பேசிய வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி வருகிறது.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் இருக்கும் போது தான் செய்த செயலை வெளியே வந்து பார்த்த பிறகு தவறு என்பதை புரிந்து கொண்டேன் என்று கூறி இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் வீட்டில் நடக்கும் ஒரு சில விஷயத்தை வெளியே கேட்டு வேதனையாக இருக்கிறது என மனம் உருகி பேசி இருக்கிறார்.

முதல் முறையாக தனக்கும் அமுதவாணனுக்கும் எந்த மாதிரி உறவு என்பதை தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார்.

சீரியல் நடிகரை 43 வயதில் திருமணம் செய்த நடிகை சீதா... அவருடைய விவாகரத்தான இரண்டாவது கணவர் இவர்தான்!?

English summary

Janani, who came out of Bigg Boss Tamil Season 6, is now doing the rounds on social media.He is saying that he understood what he did wrong after coming out and seeing it while he was inside the Bigg Boss house.He says that it is painful to hear some things happening in the Bigg Boss house.For the first time, he has made it clear what kind of relationship he and Amudavanan have.