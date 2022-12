தகுதி இல்லன்னு யாரு சொன்னது? முதல் இரண்டு இடத்தில் சேவ் ஆக போவது இவர்கள்தான்..நடந்தது என்ன தெரியுமா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் தற்போது ரேங்கிங் டாஸ்க் நடைபெற்று வருகிறது.

அதில் தகுதி இல்லை என்று ஷிவின் மற்றும் விக்ரமனை அசீம் திட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் அவர் எதிர்பார்க்காத திருப்பம் நாளை நடைபெற இருக்கிறது.

நாளை எபிசோட்டில் முதல் இரண்டு இடங்களில் சேவ் ஆன விவரங்கள் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

கடைசி நேரத்தில் பிக் பாஸின் அதிரடி ட்விஸ்ட்.. இந்த வார வெளியேற்றத்தில் இப்படி ஒரு ஏமாற்றமா?

English summary

Bigg Boss Tamil season 6 ranking task is currently going on.Azeem scolds Shivin and Vikraman for not having any merit in it but the twist he doesn't expect is going to happen tomorrow.The details of the first two saves in tomorrow's episode are now out.