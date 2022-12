பிக் பாஸ் வரலாற்றிலேயே முதல்முறையாக நடந்த செயல்.. ஜனனி சொன்ன மாதிரியே அதை செஞ்சிருக்காங்களே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் முதல் முறையாக பிக் பாஸ் வரலாற்றிலேயே இல்லாத நிகழ்வு நேற்றைய எபிசோட்டில் நடைபெற்றிருக்கிறது.

நேற்று எபிசோட்டில் ஜனனியின் வெளியேற்றம் பலரும் எதிர்பாராததாக இருந்தாலும் அவர் கடைசி நேரத்தில் சொன்னதை எல்லாம் பிக் பாஸ் செய்திருக்கிறார்கள்.

தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு பற்றி ட்வீட் செய்து டெலிட் செய்த ராஜு.. கடைசியில் இப்படி ஒரு பிரச்சனையா?

English summary

For the first time in the history of Bigg Boss Tamil Season 6, yesterday's episode took place.Even though Janani's eviction in yesterday's episode was unexpected by many, Bigg Boss has done everything she said last time.