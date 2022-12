முதலமைச்சரிடம் பாராட்டு வாங்கிய அமுதவாணனின் மகன்.. இதுதான் காரணமாம்?திறமைக்கு எப்போதுமே மதிப்பு தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிகள் தற்போது ஃப்ரீஸ் டாஸ்க் நடைபெற்று வருகிறது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு அமுதவாணனின் மகன் முதல் முறையாக வந்திருக்கிறார். பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் அனைவரையும் மிமிக்ரி செய்து தனது தனித்துவத்தை காட்டியிருக்கிறார்.

ஏற்கனவே ஜீ தமிழில் நிகழ்ச்சியில் பெரியாரின் கெட் அப்பில் அமுதவாணனின் மகன் பேசிய வார்த்தைகளை குறித்து முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அமுதவாணனின் மகனை பாராட்டி இருக்கிறார். தற்போது அந்த வீடியோவை ரசிகர்கள் பலர் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 shows are currently on Breeze Task.Amudavanan's son has appeared for the first time on Bigg Boss. He has shown his uniqueness by mimicking everyone in Bigg Boss show.Chief Minister stalin has already praised Amudavanan's son for the words spoken by Amudavanan's son in Periyar's Get Up program on Zee Tamil. Now many fans are sharing that video.