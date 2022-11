கதறி அழுத ரட்சிதா.. தினேஷ் வெளியிட்ட பதிவு ..இந்த ஒரு பதிலை எதிர்பார்க்கலையே ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக இருக்கும் ரட்சிதா நேற்றைய எபிசோடில் கதறி அழுததை குறித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வரும் நிலையில் அவருடைய கணவர் வெளியிட்ட பதிவு அனைவரையும் யோசிக்க வைத்திருக்கிறது.

கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிந்து இருக்கும் நிலையில் தன்னுடைய மனைவியை பற்றி தினேஷ் வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களின் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.

"அப்படி மட்டும் நான் செய்யாமல் இருந்திருந்தால்" பிரச்சனையே வந்திருக்காது..ரட்சிதாவின் கணவர் உருக்கம்

English summary

Rachitha, who is a contestant in Bigg Boss Tamil season 6, cried in yesterday's episode, while many people are commenting on the social media, the post posted by her husband has made everyone think.Dinesh's post about his wife, who is separated due to differences of opinion, is getting well received among fans.