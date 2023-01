11முறை நாமினேஷன்,1டிராபி அசீம் வெளியிட்ட முதல் பதிவு..நெட்டிசன்கள் கேட்கும் கேள்வி..குவியும் கருத்து

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி நேற்று முடிவடைந்து இருக்கிறது.

இதில் டைட்டில் வின்னர் ஆக அசீம் தேர்வாகி இருக்கிறார்.

டைட்டில் ஜெயித்த பிறகு தன்னுடைய சமூக வலைதள பக்கத்தில் 11 முறை நாமினேஷனில் வந்து ஒரு டிராபி வெற்றி பெற்றிருக்கிறேன் என மகிழ்ச்சியாக பதிவு வெளியிட்டிருக்கிறார்.

அசீம் மீது கோபத்தில் இருக்கும் நெட்டிசன்கள் பலர் அவருடைய பதிவிற்கு பல்வேறு கருத்துக்களை நெகட்டிவாக வெளியிட்டு வருகிறார்கள்.

அதுமட்டுமல்லாமல் அசீமுடைய பதிவில் பலர் விக்ரமன் மற்றும் ஷிவினுக்கு வாழ்த்து கூறி வருகிறார்கள்.

Bigg Boss Tamil Season 6 has ended yesterday.Azeem has been selected as the title winner.After winning the title, he posted a happy post on his social media page saying that he has been nominated 11 times and won a trophy.Many netizens who are angry with Azeem are posting various negative comments on his post.Apart from that many people are congratulating Vikraman and Shivin in Azeem post