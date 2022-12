ஃபைனலிஸ்ட் இவர்தானா?விக்ரமனின் அப்பா உளறிய வார்த்தை..இதற்காகத்தான் இப்படி ஏற்பாடா? இதை கவனிச்சீங்களா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி தற்போது 81வது நாளில் ஒளிப்பரப்பாகி வருகிறது. இன்று பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் விக்ரமனின் பெற்றோர் வந்திருக்கின்றனர்.

விக்ரமின் பெற்றோர் விக்ரமனிடம் பேசிய வார்த்தைகளை வைத்து சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்கள் பலர் மீம்ஸ்களை பரப்பி வருகின்றனர்.

விக்ரமன் படித்த பிசிக்ஸ் டீச்சரிடம் பேட்டி எடுத்தது இன்னும் ஒளிபரப்பு ஆகாமல் இருப்பதற்கு காரணம் பற்றி ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள்.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 is currently on its 81st day. Vikraman's parents have come inside the Bigg Boss house today.Many fans are spreading memes on social media based on the words of Vikram's parents to Vikraman.Fans have been questioning the reason why Vikraman's interview with a physics teacher has not been aired yet.