தனலட்சுமியால் எங்களுடைய வாழ்க்கையே நாசமா போச்சு. ..கதறும் டிக் டாக் பிரபலங்கள்.. வெளியான காரணங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 தமிழ் ரியாலிட்டி ஷோவில் இருக்கும் தனலட்சுமி குறித்து அவருடைய பழைய தோழிகளாக இருந்த டிக் டாக் பிரபலங்கள் பேசிய வீடியோவை ரசிகர்கள் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

ஆரம்பத்தில் டிக் டாக் பிரபலமாக இருந்த தனலட்சுமி தற்போது பிக் பாஸ் போட்டியாளராக அனைவருக்கும் பரிச்சயமாகி இருக்கிறார் .இந்த நிலையில் இவர் டிக் டாக் செயலியில் ஆக்டிவாக இருக்கும்போது எங்களை ஏமாற்றிவிட்டார். எங்களுடைய வாழ்க்கையே தனலட்சுமியால் முடிந்து போய்விட்டது என்று டிக் பிரபலங்கள் பேசி வீடியோவை வெளியிட்டு இருக்கின்றனர். இந்த வீடியோவை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் பலருக்கும் அதிர்ச்சியாக இருக்கின்றது.

English summary

bigg boss season 6 tamil Dhanalakshmi: Fans are sharing a video where the Tik Tok celebrities who were her old friends talked about Dhanalakshmi who is in Bigg Boss Season 6 Tamil reality show. In the beginning, Dhanalakshmi who was popular in Tik Tok is now known to everyone as a Bigg Boss contestant. At this stage she has cheated us while being active on Tik Tok. Digg celebrities are posting videos saying that our lives are over because of Dhanalakshmi.