எதிர்காலத்தில் குழந்தை நினைத்து கதறி அழுத ரச்சிதா..இனி "அவர்”தான் உலகமாம்.. மறைமுகமான பதிலா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் ரச்சிதா தனக்கு எதிர்காலத்தில் குழந்தை இருக்குமா இல்லையா என தெரியாதே என்று கதறி அழுது தன்னுடைய ஆசையையும் கூறி இருக்கிறார்.

தனக்கு இதுவரைக்கும் உறுதுணையாக இருந்த அந்த ஒரு நபர் மட்டும் போதும் என்று உருக்கமாக கண்கலங்கி கதறி அழுத ரச்சிதாவின் வீடியோவை பார்த்த ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியான கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

நந்தினி செய்தது எனக்கே பிடிக்கவில்லை..கோபமாகத்தான் இருக்கிறது..பிறகு தான் நினைவு வந்தது கணவர் கூறியது

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6, Rachitha is crying and expressing her wish that she doesn't know whether she will have a child in the future or not.Fans are posting happy comments after watching the video of Rachitha, who was crying so hard that only that one person who has supported her so far is enough.