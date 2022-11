அடுத்த கண்டெண்ட்க்கு ரெடியான பிக் பாஸ் டாஸ்க்.. "இது அது இல்ல”அப்போ இந்த வாரமும் பஞ்சாயத்து இருக்கு!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இந்த வாரம் பிக் பாஸ் வீடு டிவி சேனல் ஆக மாற இருக்கிறது.

ஏற்கனவே இரண்டு வாரம் சண்டை சச்சரவுகள் இருந்த நிலையில் இந்த வாரம் புது பிரச்சனைகள் தொடங்குவதற்கு அடித்தளமாக இந்த டாஸ்க் இருந்து வருகிறது .

அறுந்து தொங்குதே.. வாய்கிழிய பேசும் அண்ணாமலை..

English summary

Bigg Boss Tamil season 6 show is going to change the Bigg Boss house to TV channel this week. After two weeks of fights already, this task is the foundation for new problems to start this week.