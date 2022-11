பாகுபலி படத்தையே மிஞ்சிடுவாங்க போல.. லீக்கான புது பிக் பாஸ் வீடியோ.. இது என்ன இப்படி இறங்கிட்டாங்க!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் ஆறாவதில் 38 வது நாளாகிய இன்று பிக் பாஸ் வீடு அரசவையாக மாறி இருக்கிறது.

போட்டியாளர்கள் ராஜா ராணி கெட்டப்பிலும் அரசவையில் இருக்கும் காவலர்களின் கெட்டப்பிலும் நாடகத்தை தொடங்கி இருக்கின்றனர்.

புது டாஸ்க் தொடங்கியதும் போட்டியாளர்கள் செய்யும் சேட்டைகளை பார்த்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

English summary

On the 38th day of the sixth season of Bigg Boss Tamil, today the Bigg Boss house has turned into a palace. The contestants have started the drama in the royal palace and the palace guards' palace. When the new task starts, the netizens are excited to see the jokes made by the contestants.