பல புதுமுகங்களுடன் களமிறங்கும் குக் வித் கோமாளி 3...அஸ்வினுக்கு பதிலாக சன்டிவி ஹீரோவா??

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாக இருக்கும் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொள்ளும் போட்டியாளர்களின் விவரம் வெளிவந்துள்ளது.

இந்த மூன்றாவது சீஸனில் அதிகமான போட்டியாளர்கள் புதுமுகங்களாக அறிமுகமாகின்றனர்.

விஜய் டிவி, சன் டிவி என பிரபலமான நடிகர் நடிகைகள் இதில் கலந்து கொள்கின்றனர்.

டிவி நேரலை எதிரொலி! அரட்டையும் இல்லை சிரிப்பும் இல்லை! அமளியின்றி அமைதியான கூட்டத்தொடர்!

English summary

The details of the contestants participating in the Cook With Comali show airing on Vijay TV have been released.More and more competitors are making their debut as newcomers this third season.Famous actors and actresses like Vijay TV and Sun TV are participating in this.