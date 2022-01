குக் வித் கோமாளியில் அறிமுகமாகும் நாட்டுப்புற கலைஞர்...இனி பாட்டுக்கும் பஞ்சம் இல்லை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விரைவில் தொடங்க இருக்கும் குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் நாட்டுப்புற கலைஞர் அறிமுகமாக இருக்கிறார்.

இதுவரைக்கும் காமெடிக்கு மட்டுமே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருந்த ரசிகர்கள் இனி இவருடைய பாட்டை கேட்பதற்காகவும் பார்க்கத் தொடங்கிவிடுவார்கள் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

பல புதுமுகங்களுடன் களமிறங்கும் குக் வித் கோமாளி 3...அஸ்வினுக்கு பதிலாக சன்டிவி ஹீரோவா??

English summary

The folk artist is making his debut on the soon-to-be-launched Cook With Comali show.Fans who have so far been watching the show only for comedy are now saying that they will start watching to hear his song as well.