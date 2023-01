தமிழில் காணாமல் போன தெய்வம் தந்த வீடு சீரியல் கதாநாயகி தற்போதைய நிலை... இப்படி மாறிவிட்டாரே!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான தெய்வம் தந்த வீடு சீரியலின் சீதாவாக நடித்த மேக்னா தற்போது வெளியிட்ட புகைப்படம் பலருடைய கவனத்தையும் ஈர்த்து இருக்கிறது.

பல வருடங்களாக தமிழ் சீரியலை விட்டு விலகிய மேக்னா அவருடைய சொந்த மொழியான மலையாள சீரியலில் நடித்து வருகிறார்.

மீண்டும் மேக்னாவின் புகைப்படத்தை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் பலர் எப்போது தமிழ் சீரியலுக்கு வருவார் என்று கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

Meghna, who played the role of Seetha in the serial Deivam thandha veedu aired on Vijay TV, has recently released a photo that has attracted the attention of many.Meghna, who has been away from Tamil serials for many years, is acting in her native language Malayalam serial.After seeing Meghna's photo again, many fans are questioning when will she come to the Tamil serial.