ரட்சிதா சொன்ன "அந்தப் பதில்” மகிழ்ச்சியில் கணவர் வெளியிட்ட பதிவு.. எதிர்பார்த்தது நடந்து விட்டதே

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக இருக்கும் ரட்சிதா குறித்து அவருடைய கணவர் சொன்னது நடந்து விட்டது என்று தற்போது மகிழ்ச்சியில் வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களின் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது.

ரட்சிதாவிடம் ராபர்ட் மாஸ்டர் நடந்து கொள்ளும் விதம் முகம் சுழிக்கும் வகையில் இருந்து வருகிறது என ரசிகர்கள் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வந்த நிலையில் இன்றைய எபிசொட்டில் ராபர்ட் மாஸ்டர் குறித்து ரட்சிதா பேசியதை ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.

இதுவரைக்கும் ராபர்ட் மாஸ்டர் செய்வதற்கு எல்லாம் ரட்சிதா எந்த ஒரு ரியாக்ஷன் செய்ய மாட்டேன் என்கிறார் என பலர் கருத்து தெரிவித்து வந்த நிலையில் ரட்ச்சிதாவின் இன்றைய செயலுக்கு லைக்குகள் அதிகரித்து வருகிறது.

ஹேமாவால் பாரதிக்கு வந்த அடுத்த பிரச்சனை... ஒரு வழியாக ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தது வந்துவிட்டது

English summary

While many fans have commented that Robert Master's behavior towards Rachitha is embarrassing, fans are appreciating the fact that Rachitha spoke about Robert Master in today's episode.