ஈரமான ரோஜாவே சீசன் 2 சீரியல் பிரபலம் திடீர் மரணம்... வருத்தத்தை தெரிவிக்கும் முன்னணி நடிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் அதிகமான ரசிகர்களை கவர்ந்த பல சீரியல்களை இயக்கிய இயக்குனர் தாய் செல்வம் திடீரென மரணமடைந்து இருக்கிறார்.

சீரியலில் மட்டுமல்லாமல் எஸ் ஜே சூர்யா நடித்த நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி என்ற திரைப்படத்தின் இயக்குனராகவும் தாய் செல்வம் தான் இருந்திருக்கிறார்.

English summary

Director Thai Selvam, who directed many popular serials on Vijay TV, has passed away suddenly.Apart from the serial, Thai Selvam has also directed the movie Newton's Third Law starring SJ Surya.