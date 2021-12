பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த பிறகு வருண் வெளியிட்ட ஃபேமிலி போட்டோ.. க்யூட்டான குடும்பம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வருண் 84வது நாள் வெளியேறியுள்ளார்.

திரை துறை குடும்பத்தை சேர்ந்த வருண் தற்போது தன்னுடைய குடும்பத்தோடு எடுத்த போட்டோக்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

English summary

Varun has left the Big Boss show on the 84th day.Varun, who hails from a screen industry family, is currently spreading the photos taken with his family virally on the social networking site.