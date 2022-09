திருமண மேடையில் புகழ் செய்த செயல் .. புகழ் எப்பவுமே இப்படித்தானா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எளிமையான முறையில் திருமணத்தை முடித்த புகழ் மணமேடையில் செய்த செயல் பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

தான் ஒரு காமெடி நடிகர் என்பதை மண மேடையிலும் நிரூபித்து விட்டார் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகிறார்கள்.

நெட்டிசன்கள் பலர் மனைவிக்கு இப்போதே கைகட்ட தொடங்கி விட்டாரா என்று கலாய்க்கவும் தவறவில்லை

எளிமையான முறையில் காதலியை கரம்பிடித்த விஜய் டிவி புகழ்... வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

English summary

The act on the wedding Pugazh of the celebrity who completed the marriage in a simple manner has surprised many people.