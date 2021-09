சவால்களை எதிர்கொள்ள சர்வைவரில் களமிறங்கும் புது கன்டஸ்டன்ட்கள்..அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஆக்சன் கிங் அர்ஜுன் தொகுத்து வழங்கும் மிரட்டலான சர்வைவர் நிகழ்ச்சியின் ப்ரோமோ தற்போது ரசிகர்களின் மத்தியில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

ஏற்கனவே இந்த நிகழ்ச்சியில் 8 கன்டஸ்டன்ட்களை களமிறக்கி அவர்களுடைய வீரதீர செயல்கள் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்திருக்கிறது.

கொடநாடு வழக்கில் 4 ஆண்டுகளாக என்ன செய்தீர்கள்...எடப்பாடி முகத்துக்கு நேராக கேட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின்

எந்த நிலையில் இவர்களைத் தவிர இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளும் 10 கண்டஸ்டண்டுகள் யார் என்று ரசிகர்களின் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டு இருக்கிறது.

English summary

With the Arjun-hosted Survivor show set to begin in a few days, the channel has released the names of the 8 contents who will be present, but fans are guessing one by one as they don't know who the remaining 10 continentals are.