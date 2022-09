மகாலட்சுமிக்கு ஏன் இந்த திடீர் முடிவு.. நல்லா தானே போய்கிட்டு இருக்குது..!? நெட்டிசன்களின் கேள்விகள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்பு திருமணம் முடிந்த மகாலட்சுமியிடம் நெட்டிசன்கள் கேள்விகளை கேட்டு வருகிறார்கள்.

சின்னத்திரை நடிகையான மகாலட்சுமி திடீரென்று திருமணம் செய்து விட்டாரே என்று ஏக்கத்தில் இருந்த அவருடைய ரசிகர்களுக்கு தற்போது மகாலட்சுமியின் முடிவு வருத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறதாம்.

ஏற்கனவே இவருடைய திருமணத்தை வைத்து நெட்டிசன்கள் ஒரு பக்கம் கலாய்த்து கொண்டு வரும் நேரத்தில் மகாலட்சுமி தற்போது விஜய் டிவி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார். இதனால் மேலும் இவரை பற்றி பலரும் கருத்து தெரிவிக்க ஏதுவாக இருக்கும் என்று இவருடைய நலம் விரும்பிகள் வருத்தத்தோடு கூறி வருகிறார்கள்.

திருமணம் ஆன இத்தனை நாளுக்குள் இப்படி ஒரு முடிவா!! ரவீந்தர் பதிவால் குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

English summary

Mahalakshmi's decision has given grief to her fans, who were longing for the small screen actress Mahalakshmi to get married suddenly. Mahalakshmi is currently participating in a Vijay TV show at a time when netizens are already making a fuss about her marriage. His well-wishers are sadly saying that this will lead to more people commenting on him.