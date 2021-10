உண்மையிலேயே இவங்க இப்படிதானா...கேமரா முன்னாடி என்னமா நடிக்கிறாங்க பாஸ்...கொதிக்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் ஐந்தாவது சீசனில் போட்டியாளர்களின் கேரக்டரை பார்த்து ரசிகர்கள் குழம்பிப் போயிருக்கிறார்கள்.

அது எப்படி...எல்லாரும் ஒரே போல விட்டுக்கொடுத்து கூட்டு சேர்ந்து கும்மி அடிக்கிறார்கள் என்று ரசிகர்களுக்கு பெருத்த சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கிறதாம்

திருப்பதி பிரம்மோற்சவம் : ஏழுமலையான் கோவிலில் இன்று ஆழ்வார் திருமஞ்சனம் - 5 மணி நேரம் தரிசனம் ரத்து

போன சீசனில் முதல் நாளிலிருந்து பிரச்சனையை கிளப்புவதற்கு ஆள் இருந்தது ஆனால் இந்த சீசனில் அது யார் என்றே தெரியவில்லையே என்று ரசிகர்கள் கொஞ்சம் குழம்பித்தான் போயிருக்கிறார்கள்.

English summary

The reality show, Big Boss, which is being telecast on Vijay TV, is a big hit every season. Similarly, the fifth season has now received a response from fans and fans have just started predicting who will win the season as more women are participating in it.