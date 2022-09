நெட்டிசன்கள் உருவாக்கிய "ஹலோ" யுனிவர்ஸ்... இதுவும் ஒரு தினுசாகத்தான் இருக்கிறது..!!

Television

சென்னை: நடிகர் கமல்ஹாசன் நடிப்பில் வெளிவந்து பட்டைய கிளப்பிய விக்ரம் படம் குறித்த எடிட் செய்யப்பட்ட வீடியோ ஒன்று இணையதளங்களில் நகைச்சுவையாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜின் லோகி யூனிவர்ஸ் படம் என்று சொல்லப்பட்ட விக்ரம் படத்தை இயக்குனர் ஹரியின் ஹரி யுனிவர்சாக மாற்றி நம்ம இணையதள குறும்பர்கள் எடிட் செய்துள்ள வீடியோ, இயக்குனர் ஹரி படத்தில் இருக்கும் அத்தனை அம்சங்களும் பக்காவாக பொருந்த கலக்கலாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

An edited video of Kamal Haasan's blockbuster Vikram is being shared on the internet as a joke.The video which has been edited by our website kroombars has changed the film called Vikram as director Lokesh Kanagaraj's Loki Universe to Hari Universe, and all the features of director Hari's film are getting mixed up.