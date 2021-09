இதுதான் டாஸ்க்...உச்சுக் கொட்டும் ரசிகர்கள்...மிரண்டுபோன போட்டியாளர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : போட்டினா இப்படிதான் வெறித்தனமா இருக்க வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் சர்வைவரின் முதல் ப்ரோமோவை பார்த்து ஆரவாரமிட்டு வருகின்றனர்.

தண்ணி மேல வித்தை காட்டும் புது போட்டியை பார்த்து ரசிகர்களின் மனதும் தத்தளித்து வருகிறதாம்.

தண்ணீர் அதிகமாக இருக்கிறது என்பதற்காக இப்படி தண்ணிக்குள்ளே டாஸ்க்கை வைத்து போட்டியாளர்களை பாடாய் படுத்தலாமா என்று நெட்டிசன்கள் கலாய்க்கவும் தவறவில்லை.

English summary

The Livevar show, which is being telecast in Zee Tamil, has received a huge response from fans. Fans are keen to watch the promo for the show even before watching it. Though 3 to 4 promos are released per day, each promo has added to the excitement and excitement among the fans.