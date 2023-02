1000 எபிசோடுகளையும் ஒரே வீடியோவில் காட்டி பீல் பண்ணுன ஃபரீனா... இவருக்குள் இப்படி ஒரு கேரக்டரா?

பாரதிகண்ணம்மா சீரியல் முடிவடைவதை தொடர்ந்து வெண்பவாக நடித்து வந்த ஃபரீனா சீரியலில் மறக்க முடியாத புகைப்படங்களை வீடியோவாக வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் முதல் பாகம் இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் முடிவடைய இருக்கிறது.

இந்த நிலையில் இந்த சீரியலில் வில்லி கேரக்டரில் வெண்பாவாக நடித்து வந்த ஃபரீனா உருக்கமாக வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் இதுவரைக்கும் மறக்க முடியாத நிகழ்வுகளை அந்த வீடியோவில் பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

அதுமட்டுமல்லாமல் வெண்பாவாக இருந்து தான் விடைபெறும் நேரம் வந்துவிட்டது என்று நெகிழ்ச்சியோடு பதிவு ஒன்றையும் வெளியிட்டு ரசிகர்களுக்கு நன்றி கூறியிருக்கிறார்.

The first part of Bharathi Kannamma serial which is being aired on Vijay TV is going to end in a few days. In this situation, Farina, who played the role of Venpa in this serial, has released a video. He has also released a record saying that it has arrived and thanked the fans.