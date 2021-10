கையை பிடிச்சு காதல் பேசிய ராஜு....இது எப்போ தொடங்கிச்சி.. கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் சண்டை சச்சரவுகள் மட்டும் பிரபலம் அல்ல காதல் காட்சிகளுக்கும் பிரபலம் தான்.

ஒவ்வொரு சீசனிலும் ஒரு ஜோடிகளுக்குள் காதல் பற்ற வைத்து விடுகிறார்கள்.

உண்மையில் அப்படி எதுவும் இருக்கிறதா, இல்லை கண்டன்ட்காக இவர்கள் செய்யும் செயல்கள் ரசிகர்களின் கண்களுக்கு அப்படி தெரிகிறதா என்று தெரியவில்லை.

English summary

The contestants have been jolly as the task is yet to start on Bigg Boss. Their antics inside the house have gone viral on a different level. They have made a romantic video together.