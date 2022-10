“ரெட் கார்ட்” கொடுங்க கமல்.. திருநங்கைக்கு அவமரியாதை! அஜீம் மீது கடும் கோபத்தில் பிக்பாஸ் ரசிகர்கள்

Television

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுள்ள சீரியல் நடிகர் அஜீம் கடந்த வாரம் நடிகை ஆயிஷாவை ஒருமையில் அவமரியாதை கொடுக்கும் வகையில் திட்டியது சர்ச்சைக்குள்ளான நிலையில் தற்போது திருநங்கை போட்டியாளரான ஷிவினின் பாவனையை விமர்சிக்கும் வகையில் நடந்துகொண்டது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

விஜய் டிவி தமிழ் தொலைக்காட்சிகளில் முன்னணியில் இருந்து வருகிறது. இதில், ஒளிபரப்பாகி வரும் பல நிகழ்ச்சிகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்று வருகின்றன. இதில் பணிபுரிந்த பலர் தமிழ் சினிமாவில் உச்சம் தொட்டிருக்கிறார்கள்.

குக் வித் கோமாளி, சூப்பர் சிங்கர், ஜோடி நம்பர் ஒன், நீயா நானா, கேபிஒய் சாம்பியன்ஸ், பிக்பாஸ், பிபி ஜோடிகள் என விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பல நிகழ்ச்சிகள் ரசிகர்களை பெரிதும் கவர்ந்து இழுத்து வருகின்றன.

English summary

