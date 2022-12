இவர்தான் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 வின்னர்.. அடித்து சொல்லும் பிரபலங்கள்.. ஓ.ஓ.அதுதான் காரணமாம்!?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இந்த முறை வின்னர் ஆவதற்கு தகுதி இந்த ஒரு போட்டியாளருக்கு தான் இருக்கிறது என்று இதற்கு முந்தைய போட்டியாளர்களில் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட நடிகையும் அரசியல் பிரபலமாக இருக்கும் காயத்ரி ரகுராம் கூறி இருக்கிறார்.

ஏற்கனவே பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய குயின்சியும் அதே போட்டியாளரின் பெயரை கூறியதால் சமூக வலைதளத்தில் இரு வேறு வேறுபட்ட கருத்துக்கள் எழுதி வருகிறது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு சென்று நான் சம்பாதித்தது இதுதான் ஓபன் ஆக பேசிய குயின்சி...இப்படி உளறிட்டாரே!

English summary

Gayathri Raghuram, who participated in the previous contestants in the show and who is also a political celebrity, says that only this one contestant has the right to become the winner of Bigg Boss Tamil Season 6 which is being aired on Vijay TV.Quincy, who has already left Bigg Boss, has also given the name of the same contestant, creating two different comments on the social media.