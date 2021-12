திறமைக்கு மதிப்பு கொடுத்து விஜய் டிவி பண்ணியிருக்கும் உருப்படியான வேலைக்கு பெருகும் ஆதரவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியின் சூப்பர் ஹிட் ஷோவான ஏர்டெல் சூப்பர் சிங்கர் ஜூனியர் இந்த வாரம் பிரம்மாண்டமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கு முன்பு நடைபெற்ற ஏர்டெல் சூப்பர் சிங்கர், ஏர்டெல் சூப்பர் சிங்கர் ஜூனியர், நிகழ்ச்சி பிரம்மாண்ட வெற்றியைத் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியும் அவ்வாறு வெற்றியை பெறுமா..!?என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதில் பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து பல குழந்தைகள் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டாலும் அதில் குறிப்பாக கவனிக்கப்பட கூடியவர் ஸ்ரீமதி.

English summary

Vijay TV's super hit show Airtel Super Singer Jr. has got off to a great start this week.Following the huge success of the previous Airtel Super Singer, Airtel Super Singer Jr. show, is it expected that this show will be a success as well ..!?