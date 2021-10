துருதுருவென இருந்த தாமரைச்செல்வி இப்படி மாறிவிட்டாரே..காரணம் இதுதானா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கிராமத்து பட்டாம்பூச்சியாக பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் சுற்றிக்கொண்டிருந்த தாமரை செல்வி இப்போது அமைதியின் சிகரமாக மாறிவிட்டார்.

என்னதான் தன்னுடைய சுய குணத்தில் இருந்தாலும் இது தவறு என்று பலரும் கூறியதை தொடர்ந்து தன் மீதே சந்தேகம் வந்துவிட்டதா??என்று ரசிகர்கள் கேட்டு வருகின்றனர்.

குடும்பத்தினர் கூட ஓட்டு போடவில்லையா.. ஒரு ஓட்டு பாஜக வேட்பாளர் சொல்வது என்ன?

வெள்ளந்தியான சிரிப்போடு அனைவரையும் சிரிக்க வைத்துக் கொண்டிருந்த இவர் தற்போது விரக்தியான சிரிப்போடு இருப்பதை பார்த்து பலர் வேதனை அடைந்து இருக்கிறார்களாம்.

English summary

His fans have been saying that it is not the old way to build a Thamarai selvi that has carved a place for himself in the minds of the fans because of my childish antics and the talk of the flood, but they are also expressing their desire supprightly that he should stay back.