பணப் பையில் இருந்த 3 லட்சம் மட்டும் இல்லையாம்!? எதிர்பார்க்காத பல லட்சத்தோடு வெளியேறிய கதிர்!?

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் பண பையை எடுத்து வெளியேறியிருக்கிறார் கதிரவன்.

பண பையில் மூன்று லட்சம் மட்டுமே இருந்த நிலையில் அதை எடுத்துக் கொண்டு வெளியேறிவிட்டாரே என்று கதிரவன் ரசிகர்கள் பீல் பண்ணி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் கதிரவன் மூன்று லட்சம் மட்டுமல்லாமல் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து அவர் பெற்ற பண விவரங்கள் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

English summary

Kathiravan has left Bigg Boss Tamil Season 6 with a bag of money.Fans of Katiravan are clamoring to know if he left with only three lakhs in his money bag.In this situation, not only Katiravan three lakhs, but also the money details he received from the Bigg Boss show are now out.