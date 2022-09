பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் மீண்டும் இவருக்கு பதில் இவரா?? புதுசா வருபவர் இவரா..!! கலங்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் தற்போது கதாநாயகி விலகப் போகிறார் என்ற செய்தி பரவி வருகிறது.

முல்லை கேரக்டரில் நடிக்கும் காவியா இந்த சீரியலில் இருந்து விலகுகிறார் என்று பல மாதங்களாகவே செய்திகள் பரவி வந்த நிலையில் தற்போது ரசிகர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

காவியா சீரியலை விட்டு விலகினால் அவருக்கு பதில் சரண்யா துரோடி தான் இந்த கேரக்டரில் நடிக்கப் போகிறார் என்று செய்திகள் பரவி வருகிறது.

என்னப்பா நடக்குது இங்க...!! பள்ளிக்கூடத்தில் இப்படியா..??மகிழ்ச்சியில் விஜய் ரசிகர்கள்

English summary

The news has been spreading for months that Kavya, who is playing the role of Mullai, is leaving this serial, and now fans are expressing their opinions. There are reports that if Kavya leaves the serial, Saranya Durodi will replace her in this character.