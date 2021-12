பாதம் பதிந்த முட்களின் வலி நீ மட்டுமே உணர்வாய்...விஜிக்கு அறிவுரை சொன்ன கனி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சர்வைவர் நிகழ்ச்சியில் வெற்றி பெற்ற தனது சகோதரிக்கு கனி அறிவுரை கூறியுள்ளார்.

விஜி வெற்றி பெற்றதால் பொறுத்துக்கொள்ள முடியாமல் கொந்தளிக்கும் நெட்டிசன்களுக்கு கனியின் வார்த்தைகள் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.

கனியின் அறிவுரைக்கு விஜியின் ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

மாமனாரைப் போல.. சினிமா கனவில் மிதக்கும் ரஜினிகாந்த் மருமகன்... அச்சத்தில் தடை போடும் மனைவி ஐஸ்வர்யா!

English summary

Kani has given advice to her sister who has won the title of the Survivor show. Kani's words have shocked netizens who could not bear to see Viji win.