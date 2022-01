Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கார்த்திக் என்ற பெயரை வைத்து இருந்தால் இப்படியா??என்று சொல்லுமளவிற்கு தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக வீடியோ ஒன்று பரவி வருகிறது.

கார்த்திக் ராஜ் வீட்டு முன்பு ரசிகைகள் செய்த செயல்..என்னம்மா இப்படி இறங்கிட்டீங்க??

செம்பருத்தி சீரியலில் ஆதியாக நடித்துக்கொண்டிருந்த கார்த்திக்கின் ரசிகைகள் செய்த செயல் பலரையும் பிரமிக்க வைத்துள்ளது.

A video has gone viral on a social networking site saying that Karthik is a real name.Karthik's fans, who were originally cast in the Sembaruthi serial, have been amazed by what he has done.