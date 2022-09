நேற்று அப்படி ஒரு பதிவை போட்ட லட்சுமி ராமகிருஷ்ணனா இப்படி..!! அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:ஓணம் பண்டிகை வாழ்த்துக்களோடு ஆறு மாத காலமாக தனக்குள் இருந்த சோகத்தை பற்றியும் தன்னுடைய டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டு இருந்த லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் தற்போது தன்னுடைய வீட்டில் ஓணம் பண்டிகையொட்டி தானும் தனது மகளும் ஆடுவதை வீடியோவாக எடுத்து பதிவிட்டுள்ளார்.

அவரது நேற்றைய பதிவை பார்த்து அவருக்கு ஆறுதல் கூறி வந்த நெட்டிசன்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவதாகவும், லட்சுமி ராமகிருஷ்ணனை மேடம் "யூ ஆர் கிரேட் "என்றும் புகழ்ந்து வருகின்றனர்.

லட்சுமி ராமகிருஷ்ணனின் மனநிலை மிகவும் திடமானது தான் என்றும் புகழ்ந்து வருகின்றனர்.

லட்சுமி ராமகிருஷ்ணனுக்கு இப்படி ஒரு சோகமா!? உண்மையில் இரும்பு பெண்மணி தான்.. ஆறுதல் கூறும் ரசிகர்கள்

English summary

Lakshmi Ramakrishnan, who had posted on her Twitter page about her sadness for six months along with Onam greetings, has now taken a video of herself and her daughter dancing at her home on the occasion of Onam.