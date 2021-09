வெளியே டைட்டு...துடிக்கும் க்யூட்டு கலக்கும் லீசா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எடுப்பாய் இருக்கும் வளைவு நெளிவுகளை அப்படியே தெரியும் வகையில் ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்திருக்கும் லீசாவின் லேட்டஸ்ட் வீடியோ தான் இன்ஸ்டாகிராமில் வைரலாக வலம் வருகிறது.

மாடர்ன் உடையில் குத்தாட்டம் போட்டு இருக்கும் இவருடைய லேட்டஸ்ட் கெட்டப் தான் அவருடைய ரசிகர்களை தூங்கவிடாமல் பண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறதாம்.

இவர் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு போகிறார் என்று செய்தி பரவிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் ரசிகர்கள் கமெண்ட்களில் உண்மையா? இல்லையா? என்று ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.

English summary

News that Leesa Eclairs is going to attend Bigg Boss is going viral. But he hasn't said anything about it yet. Are the fans going to continue to attend him? Isn't it? That's what they're asking.