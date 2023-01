நீங்களே உங்களை கலாய்ச்சிக்கிட்டா எப்படி?பாரதிகண்ணம்மாவை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்..இதை மறந்திட்டீங்களா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலை குறித்து நெட்டிசன்கள் இப்போது கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் நவீன திருவிளையாடல் நாடகம் நடத்தப்பட்டது பற்றி பல்வேறு கருத்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

திருவிளையாடல் நாடகத்தில் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலை அப்பட்டமாக நடித்துக் காட்டி அவர்களை அவர்களே கலாய்த்து கொண்டதாக ரசிகர்கள் கருத்து கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

Netizens are now buzzing about Bharathi Kannamma serial which is airing on Vijay TV.There are various opinions about the modern Thiruvilayadal play in Bharati Kannamma serial.Fans have been commenting that Bharathi Kannamma has acted blatantly in the Thiruvilayadal drama and has played them.