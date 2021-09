இதுவரைக்கும் வந்த எல்லாவற்றையும் விட இதுதான் பெஸ்ட்...ரோஜாவை சுற்றிவரும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : மஞ்சள் வண்ண ரோஜாவாக மாறி மணம் வீசிக்கொண்டிருக்கும் பிரியங்கா நல்கரியை பார்த்த ரசிகர்கள் அசந்து போய்விட்டார்களாம்.

இதுவரைக்கும் எத்தனையோ போஸ்ட் போட்டிருந்தாலும் இந்த போஸ்ட் தான் எல்லாவற்றையும்விட அசத்தி விட்டது என அசந்து போன ரசிகர்கள் உருகி வருகிறார்கள்.

மாடர்ன் உடையில் மாஸாக கையை தூக்கி கண்ணாடியை மாட்டும் பிரியங்காவை பார்த்ததும் நாங்க வேணா உதவிக்கு வரவா? என ஓடோடி வரும் ரசிகர்கள் கூட்டம் அலை மோதுகிறது.

English summary

Priyanka Nalkari, who plays Roja in the rose serial on Sun TV, has now posted pictures of Morton dress on Instagram. It is being shared by his fans a lot. Likes and comments are pouring in for these photos.