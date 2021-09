கையில் பேனா..சிந்தனை போகுது தானா... மீண்டும் அப்படி ரெடியான மணிமேகலை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பட்டிமன்றத்திற்கு ரெடியான மணிமேகலையை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் பதறி வருகிறார்கள்.

வாயை திறந்தாலே அப்படித்தான் இருக்கிறது இதற்கு எதற்கு தனியாக நோட்ஸ் எல்லாம் என்று ரசிகர்கள் பங்கமாக கலாய்க்கவும் தவறவில்லை.

ஒரு வழியா விஜே வாக இருந்து பட்டிமன்ற பேச்சாளராக மாறிவிட்ட மணிமேகலைக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

English summary

VJ Manimegalai, who is doing the rounds as vijay tv's pet child, is hosting several shows on the channel. He has been a popular host and is currently set to become a speaker of the bar. His fans have been congratulating him on this.